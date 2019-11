L1 : Montpellier enfonce lourdement Toulouse

Le debrief

L’instant T :

Il s’était vu refuser l’ouverture du score pour quelques centimètres. Mais il n’a pas baissé les bras et lorsqu’il s’est retrouvé dos au but face à William Vainqueur à quelques minutes de la pause, Andy Delort a mystifié son vis-à-vis d’un joli dribble derrière la jambe d’appui et a servi son compère Laborde sur un plateau. Le tournant du match, s’il en fallait un.

Les buts

Les tops et les flops

Andy DELORT (7)

Joris CHOTARD (7)

Max-Alain GRADEL (4)

La feuille de match

MONTPELLIER - TOULOUSE : 3-0

Montpellier

Toulouse

Au coup de sifflet final, l’artiste héraultais Téji Savanier avait le sourire, et il avait de quoi : une partie pleine réalisée par les siens ce dimanche contre Toulouse, une victoire sans sans appel (3-0), son premier (joli) but en Ligue 1 avec son club de cœur.En réalité, c’est tout Montpellier qui avait le sourire. Face à un adversaire qui lui réussit souvent, le MHSC ne s’est pas laissé abattre par un premier but refusé après usage du VAR, alors que le mouvement entre Andy Delort et Gaëtan Laborde était délicieux. D'autant que le hors-jeu signalé se jouait au millimètre près.Les hommes de Michel Der Zakarian, pas inquiétés derrière, n’ont pas cogité et n’ont cessé d’aller de l’avant, misant notamment sur un pressing agressif et fatal sur certaines phases de jeu. C’est notamment de cela qu’est venue l’ouverture du score de Laborde juste avant la pause (43eme).Même après le retour au système à deux pointes au retour des vestiaires, les Violets ont continué de flancher. Pendant ce temps-là, les locaux ont déroulé et doublé (59eme, Le Tallec) puis triplé (75eme, Savanier) la mise en profitant des failles adverses. Une manière de faire respecter la hiérarchie finalement, alors que le TFC pointe ce dimanche soir à la 19eme place et que Montpellier intégrera au moins le Top 6 à l’issue de cette 13eme journée.Superbe geste de Delort qui, dos au but sur un lancement de Congré, réalise un dribble derrière la jambe d'appui pour effacer Vainqueur et centre fort pour Laborde qui fait trembler les filets.Suite au premier centre de Souquet, Sylla dégage mal. Congré remet le ballon dans la boite et Le Tallec s'élève pour placer une tête qui trouve le petit filet de Reynet.Savanier est servi dans le camp adverse, joue le une-deux avec Delort avant de décocher une superbe frappe du gauche qui trouve les filets de Reynet.Un jeu juste, une complémentarité avec Laborde toujours aussi délicieuse, deux passes décisives : l’international algérien était inspiré, et ce fut un régal.Le milieu montpelliérain n’a que 18 ans, mais dégage une assurance et une élégance appréciable. Ce dimanche, il s’est éclaté dans l’entrejeu, pour sa 6eme titularisation en Ligue 1.Contrairement à Dossevi qui s’est réveillé après la pause, le capitaine toulousain n’a pas existé sur son coté gauche, à l’image de son équipe.Temps chaud - Pelouse excellente: T. Leonard (: Laborde (43eme), Le Tallec (59eme) et Savanier (75eme) pour Montpellier: Chotard (35eme) et Sambia (87eme) pour Montpellier - Sangaré (39eme) et Vainqueur (41eme) pour Toulouse: AucuneRulli () - Hilton (cap) (), Congré (), Cozza () - Souquet (), Le Tallec () puis Sambia (63eme), Chotard (), Oyongo () - Savanier () puis Ristić (82eme) - Laborde () puis S. Camara (86eme), Delort ().: M. Carvalho (g), M. Suárez, Kaïboué, Skuletić.: M. Der ZakarianReynet () - Amian (), Isimat-Mirin (), M. Diarra (), I. Sylla () – M. Dossevi () puis Saïd (67eme), I. Sangaré (), Vainqueur () puis Koulouris (46eme) (), K. Koné (), Gradel (cap) () puis Boisgard (78eme) – Y. Sanogo ().: Goicoechea (g), M. Gonçalves, Semaoun, Makengo.: A. Kombouaré.