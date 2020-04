Si rien n'est encore figé, les clubs français ont un peu plus de clarté sur la suite. Ce vendredi, la LFP a déjà annoncé avoir trouvé un accord avec les diffuseurs du championnat pour le règlement des droits TV. Mais l'instance a aussi abordé la question de la reprise des entraînements. Un retour progressif des acteurs sur les terrains est prévu à la mi-juin, mais des mesures seront entreprises avant. Un bilan complet sera effectué la semaine du 11 mai, date officielle du déconfinement dans la stratégie du gouvernement.

Un plan de reprise en plusieurs étapes pour la Ligue 1



"Réuni ce 24 avril, le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP a poursuivi ses travaux sur le scénario adopté lors du Bureau du 10 avril et qui prévoit une reprise des championnats à la mi-juin sous réserve de connaître les modalités de déconfinement, qui seront présentées par le gouvernement dans les prochains jours, a expliqué la LFP. Après avoir adopté les protocoles d’accord avec Canal+ et beIN SPORTS sur le montant du règlement des matchs déjà diffusés cette saison, le Bureau a étudié les grands principes du protocole médical et sanitaire présenté par le docteur Eric Rolland, représentant des médecins des clubs professionnels au Conseil d’Administration de la LFP. "

Une Assemblée générale mi-mai

"En cours d’élaboration avec la Commission médicale de la FFF et les médecins des clubs professionnels,(cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d’ici la fin du mois d’avril. Au cours de cette réunion, le Bureau a également programmé les dates des instances et réunions à tenir pendant le mois de mai. Sitôt connues les modalités de déconfinement, le Bureau puis le Conseil d’Administration de la LFP se réuniront afin de préciser son scénario au regard des instructions du gouvernement. Une Assemblée Générale de la LFP sera ensuite convoquée pour la mi-mai».Si bien sûr tout cela dépendra de l'évolution de l'épidémie et des décisions gouvernementales, la reprise des entraînements est donc fixée pour le moment au 11 mai prochain", a conclu l'instance.