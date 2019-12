Kylian Mbappé "sort du lot" pour Zlatan Ibrahimovic

Désormais libéré de tout engagement contractuel après avoir quitté le club américain du LA Galaxy, Zlatan est un vétéran (38 ans) très convoité, mais qui trouve quand même le temps d'étaler ses états d'âme et ses préférences en termes de joueurs du passé et du présent dans les médias. Et pour lui, Kylian Mbappé sort tout simplement du lot comme il l'a confié dans les colonnes de la version italienne du magazine GQ.



« Mon joueur préféré ? Ça a toujours été Ronaldo. Le vrai, le Brésilien. Quand il jouait, tout le monde voulait le copier. Il avait un style trop élégant. C’est lui qui m’a fait regarder les matches à la télé. Aujourd’hui, je n’en vois plus beaucoup. Peut-être Mbappé, qui sort du lot. Il fait la différence, il est jeune, on espère qu’il continuera de travailler dur. À 19 ans (20 ans, ndlr) c’est déjà une star. J’espère qu’il aura toujours faim et qu’il sera toujours passionné par le foot, pour continuer à progresser et accomplir encore plus. C’est dur de garder la tête froide. », confie Zlatan. Un bien bel hommage.