Après avoir évoqué Neymar au micro de la BBC, Kylian Mbappé a été sondé sur d'autres coéquipiers dans un entretien au quotidien italien La Gazzetta Dello Sport. Il y est notamment sondé sur Marco Verratti, le joueur qui l'impressionne le plus. « C’est un phénomène. C’est évident pour tout le monde. Il est le joueur qui m’a impressionné le plus depuis mon arrivée au PSG. Il est très fort et c’est une chance incroyable de l’avoir dans l’équipe. Je suis fier de pouvoir jouer avec lui», confie-t-il. Mais il y a d'autres grands joueurs au PSG, à l'instar du compère d'attaque de Kylian bappé, Mauro Icardi : « Mauro est l’un des meilleurs attaquants du monde, il est arrivé avec beaucoup d’humilité (...) Il a déjà beaucoup marqué, c’est un joueur important pour nous. Nous sommes complémentaires. L’important c’est de continuer comme ça ».

Mbappé doit "logiquement" s'inspirer de Ronaldo Lors de cet entretien, Mbappé estime qu'il doit davantage s'inspirer de Cristiano Ronaldo, sans rien enlever à Leo Messi, pour la suite de sa carrière : « Plus inspiré par Messi qui a tout gagné en restant au Barça ou par CR7 qui a gagné autant mais en changeant de clubs ? Pour moi c’est déjà tard de faire une carrière à la Messi, sinon j’aurais dû rester à Monaco. Donc, logiquement et sans rien enlever à Messi, je dois forcément m’inspirer de carrière de Ronaldo », a-t-il dit. Le Portugais appréciera.