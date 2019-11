Jardim en colère contre l’arbitrage

Nouvelle rechute pour l’AS Monaco. Vainqueur successivement de Rennes (3-2) et Nantes (0-1) en Ligue 1, puis de Marseille (2-1) en Coupe de la Ligue, le club de la Principauté est en effet revenu bredouille de son déplacement dans le Forez, victime de Verts décidément transformés depuis la prise de fonction de Claude Puel. Comme face à Lyon ou à Bordeaux, l’ASSE s’est certes contentée du stricte minimum mais n’en a pas moins décroché une troisième victoire 1-0 en quatre matches.

Un succès acquis à l’heure de jeu grâce à un but signé Dennis Bouanga après un débordement côté gauche et un tir de Romain Hamouma repoussé tant bien que mal par Benjamin Lecomte. Après surtout une récupération musclée dans les pieds de Benjamin Henrichs. Et c’est bien là, pour les Monégasques, que le bât blesse. "Il n’y a pas faute sur Henrichs", s’est d’ailleurs ému sur Twitter Tiemoué Bakayoko, forfait pour cette rencontre.

Il n’y a pas faute sur Henrichs??? #ASSEASM — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) November 3, 2019

Leonardo Jardim était encore plus direct devant les micros à l’issue de la rencontre. "Le match était très équilibré entre les deux équipes. Mais je ne comprends pas comment on peut valider le but de Saint-Etienne avec une faute grossière au milieu de terrain. Aujourd'hui on a la vidéo, tout le monde peut le voir. J'ai mon fils à la maison qui m'a envoyé un message pour me dire : 'papa, comment c'est possible ça ?' Mais c'est le foot", a ainsi déploré l’entraîneur monégasque au micro de Canal +.

Et le technicien portugais de poursuivre en pointant tout particulièrement du doigt les arbitres vidéos. "On a quatre ou cinq professionnels qui regardent les actions et ils ne sont pas capables d'aider l'arbitre. Une chose grossière que tout le monde a vue. Ce sont les arbitres qui ont donné la victoire à Saint-Etienne, a-t-il en effet poursuivi. Bien sûr que c'est l'arbitre qui a fait la différence, je n'ai aucun doute là-dessus. L'adversaire marque un but illégal parce que la transition se fait avec une faute que tout le monde a vue. Donc qui a donné la victoire ? C'est l'arbitre bien sûr."

Leonardo Jardim passablement énervé après #ASSEASM pic.twitter.com/lI2chisqPK — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 3, 2019

Et Leonardo Jardim était tout aussi remonté quelques minutes plus tard lors d’une conférence de presse vite expédiée. "C’est incroyable. Tout le monde regarde la télé. 99% des gens ont la même opinion. Et les professionnels de ce métier, qui regardent les choses, ne disent rien, a-t-il ainsi enchaîné. Je ne comprends pas. Je suis déçu. Je suis professionnel du football et j’aime que les personnes du football restent respectées. Mais avec une attitude comme ça, beaucoup de fois, on perd le respect."