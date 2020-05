Hilton dévoile son secret pour jouer à 42 ans

"J'ai eu le coach au téléphone. On a parlé un peu. Après, j'ai eu Bruno Carotti (directeur sportif de Montpellier, ndlr). On a parlé aussi, j'ai donné mon avis, mon souhait, mon envie de continuer. Puis une semaine après, le président m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais passer au club. On a discuté vingt minutes et, voilà, j'ai prolongé d'un an. Je ne complique rien, je suis assez facile, j'aime trop jouer !". Voici les conditions dans lesquelles Vitorino Hilton a prolongé son contrat à Montpellier, du haut de ses 42 ans. Interrogé par RMC, Hilton, qui a confié son envie de finir à la Paillade, a surtout dévoilé le secret de sa longévité.

Le mental, une arme précieuse

Pour le vétéran du championnat de France, l'approche mentale est aussi importante que la dimension physique. "Il faut s'entraîner tous les jours. Je ne me prépare pas d'une façon particulière pour démarrer tous les jours. J'essaie d'oublier mon âge. Je le mets de côté. Parfois, j'oublie que j'ai 42 ans et que je joue à côté de Joris Chotard qui a 18 ans! Je pense que c'est ce qui fait aussi que je suis toujours en forme et que je me donne à fond (...) Il y a quatre ou cinq ans, je pense que ma femme m'aurait dit qu'il fallait arrêter. Aujourd'hui, elle est à côté de moi, elle me soutient et me dit même parfois de continuer. C'est encourageant. La motivation est encore meilleure". Hilton conclut en l'assurant : "La passion du football est toujours là. Je suis amoureux du football depuis tout petit. Je pense que c'est ça qui fait que je suis toujours à fond: je suis un passionné de football".