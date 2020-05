Gelson Martins (Monaco) finalement suspendu jusqu'à fin novembre

La FFF a décidé qu'en ce qui concerne les joueurs sanctionnés d'une suspension à temps, la période allant du 13 mars au 30 juin ne sera pas prise en compte dans la peine avec l'arrêt des compétitions. Une décision qui n'arrange pas Gelson Martins, qui pour rappel, avait été expulsé le 1er février face à Nîmes en Championnat pour avoir bousculé un arbitre.

Martins avait été sanctionné de six mois de suspension par la commission de discipline de la LFP. Il ne pourra donc pas "profiter" du confinement pour atténuer la durée de sa peine. L'ancien joueur du Sporting et de l'Atlético avait pourtant confié dans la presse portugaise qu'il avait hâte de reprendre et qu'il voyait l'ASM gagner le titre de Ligue 1 "à court-terme". Le joueur monégasque devra donc se montrer patient. Car son retour est désormais attendu pour novembre.