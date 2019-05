Garcia part sur une bonne note

Fin de saison étrange à Marseille. Faute de mieux, l'OM est au moins allé chercher le top 5 du classement final en Ligue 1. Il fallait battre Montpellier pour le doubler et accrocher une cinquième place anecdotique puisque non-qualificative pour une compétition européenne. Décimée en défense, la formation olympienne a rempli son contrat (1-0) pour les adieux de Rudi Garcia, poussé vers la sortie par une direction dont le stade Vélodrome a aussi réclamé la démission.

Après 45 premières minutes fades, Florian Thauvin a délivré l'OM de la tête sur un corner (1-0, 55e). Marseille a ensuite fait le dos rond quand Montpellier a voulu réagir. Junior Oyongo a trouvé la barre (57e) et Andy Delort a buté sur le remplaçant de Steve Mandanda, Yohann Pelé (60e et 61e). Au milieu des occasions héraultaises non-converties, l'entrée de Mario Balotelli a été remarquée. Un peu malgré lui d'abord quand, agacé de sortir (58e), Dimitri Payet a envoyé bouler le bras de son entraîneur qui voulait le réconforter... Ambiance pour la dernière du coach phocéen ! Fier d'avoir collaboré avec Garcia, l'attaquant italien ne va pas vraiment le lui rendre sur la pelouse en récoltant un carton rouge direct, son premier à Marseille. La faute à un tacle assassin par-derrière sur Daniel Congré (87e).

Mais Marseille, plus réaliste, va tenir et valider cette cinquième place. "Il (Garcia) avait envie de bien finir et nous, on avait à cœur de bien finir pour lui", assurera Valère Germain au micro de Canal+. En comparant l'accolade chaleureuse entre Florian Thauvin et son entraîneur avec la sortie glaciale de Payet, certains joueurs avaient plus envie de lui dire au-revoir que d'autres...