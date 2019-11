Galtier: "On va être au bêtisier du 31 décembre"

Décidément, le Losc n’y arrive toujours pas à l’extérieur. Meilleure équipe à domicile du championnat de France, le Lille de Christophe Galtier est méconnaissable hors de ses bases (2 points en 6 matches). Encore défaits par l’OM, samedi sur la pelouse du Vélodrome, les Dogues se sont cette fois-ci tirés eux-mêmes une balle dans le pied. D’abord à la suite d’une mésentente entre Mike Maignan et Gabriel, amenant l’ouverture du score de Morgan Sanson (47e). Puis, après un cafouillage dans la surface, Gabriel a propulsé le cuir dans ses propres filets (79e).

De quoi laisser un goût amer au coach lillois, lequel a aussi reconnu volontiers la supériorité marseillaise après la rencontre. "On n'a pas été présents dans ce rendez-vous qui était important. A la fin de la 12e journée, nous serons certainement derniers au classement des équipes à l'extérieur. On a été rapidement pris dans l'intensité, dans les duels, on a eu très peu de situations favorables, on a été absents sur les deuxièmes ballons. Marseille a mérité sa victoire, nous a mis sous pression, nous a empêchés de jouer, nous a fait ce que nous on a fait à d'autres équipes."

Avant de revenir, avec une point d'ironie, sur les deux buts gags encaissés par sa formation. "Après, je crois qu'on va être au bêtisier du 31 décembre... A ce niveau, on ne peut pas prendre des buts comme ça: deux buts sur de grosses fautes. Je ne vais pas en vouloir à Mike (Maignan), sorti comme un gardien moderne, comme je lui demande d'y aller. Il est malheureux, mais on est très attentistes, surpris, autour. C'est encore sur un deuxième ballon, on est nombreux autour et c'est un Marseillais qui le gagne…", a ainsi déploré l’ancien technicien des Verts. Pas vraiment rassurant avant de retrouver la Ligue des champions et Valence, loin du stade Pierre-Mauroy…