Gabriel (Lille) promet de neutraliser Neymar

Neymar peut s'attendre à un "combat"

Neymar est LA star absolue du championnat français. Il se distingue à chaque rencontre du PSG, que ça soit à travers ses dribbles ou ses arabesques balles au pied.Cela a encore été le cas mercredi dernier lors de la demi-finale de Coupe de la Ligue face au Stade Reims. Thomas Tuchel, son entraîneur, est même monté au créneau pour demander à ce que lui et tous les autres garants du spectacle « soient protégés ».



Le message du coach allemand était clair, mais il semblerait qu’il n’a pas été entendu du côté de Lille. Les Dogues se mesurent aux champions de France, ce dimanche à domicile. Et leur défense est déterminée à utiliser tous les moyens possibles pour star auriverde, quitte à flirter avec l’antijeu. C’est ce qu’a notamment assuré Gabriel, l’arrière brésilien de l’équipe nordiste. « Dans le football, il y a des tacles, des fautes. C’est normal, a-t-il lâché au Parisien. Dimanche, il y aura beaucoup de fautes des deux côtés. Evidemment, on regarde des vidéos de lui pour bien défendre. Mais on ne se focalise pas que sur lui. On va tout faire pour le neutraliser (…) C’est quelqu’un que je connais bien. Mais, sur le terrain, ça sera autre chose, je pars au combat ».

