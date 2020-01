Foudroyé par Brest, Toulouse poursuit sa terrible série / L1 (J20)

Le debrief

L’instant T :

Avant l’entrée en jeu d’Alexandre Mendy (67eme), Brest faisait le siège de la moitié de terrain adverse mais n’arrivait pas à trouver la faille. L’ancien Guingampais n’a eu besoin que de quelques minutes pour s’illustrer en délivrant une belle passe décisive à l’attention de Gaëtan Charbonnier (72eme). Son apparition sur la pelouse a, d’une manière générale, donné un véritable coup de boost à l’attaque finistérienne.

Les buts

Les tops et les flops

La feuille de match

TOULOUSE - BREST : 2-5

Toulouse

Brest

Il y a d’abord eu une belle éclaircie. Pour sa grande première sur le banc de Toulouse, Denis Zanko a en effet eu le plaisir de voir ses hommes produire un premier acte de fort belle facture. Conquérants dans les duels et incisifs en attaque, les Violets ont logiquement viré en tête à la pause face à une équipe de Brest apathique. Sauf que les Bretons ont relevé la tête au retour des vestiaires. Installés dans le camp toulousain, les Finistériens ont eu du mal à recoller. Mais quand ils y sont enfin parvenus grâce à une superbe réalisation de Gaëtan Charbonnier (72eme), c’est un véritable orage qui a éclaté au-dessus des têtes haut-garonnaises. Charbonnier encore (77eme), Hianga’a Mbock (79eme), Irvin Cardona (85eme) : en moins d’un quart d’heure, l’arrière-garde des Violets - la pire de l’élite - a explosé en encaissant quatre buts (dont deux magnifiques).Au final, le net succès brestois (2-5) ne reflète pas véritablement la physionomie du match. Certes, le SB29 a haussé le ton après la pause et n’aurait pas mérité de s’incliner. Mais le TFC, qui a livré l’une de ses meilleures prestations depuis bien longtemps, ne méritait pas davantage de prendre une telle claque. A Zanko de trouver les mots pour redonner confiance à ses joueurs, forcément dépités après cette dixième défaite de rang en L1 (la onzième toutes compétitions confondues). Les quarante-cinq premières minutes ont livré de réels motifs d’espoir. La réalité, elle, reste malgré tout implacable : avec seulement douze petits points au compteur, Toulouse est bon dernier du classement.Brest ouvre le score ! Lancé dans la profondeur par Ibrahima Diallo, Yoann Court s’infiltre dans la surface et, du gauche, glisse le ballon entre les jambes de Baptiste Reynet !Toulouse égalise ! Suite à un corner joué en deux temps, Matthieu Dossevi centre en direction de Bafodé Diakité. Le Pitchoun s’élève plus haut que tout le monde et bat Gauthier Larsonneur de la tête !Les Violets prennent les devants ! Sur un corner tiré par Quentin Boisgard, Bafodé Diakité reprend de la tête à hauteur des six mètres. Le ballon termine sa course au fond des filets !Les Bretons recollent ! Depuis le côté droit, Alexandre Mendy centre en direction de Gaëtan Charbonnier, qui tente une reprise de volée difficile à hauteur du point de penalty. Le ballon se loge dans la lucarne de Baptiste Reynet !Le SB29 reprend l’avantage ! D’une belle remise dans la surface, Irvin Cardona sert idéalement Gaëtan Charbonnier, dont la frappe du gauche fait mouche !Les Finistériens s’envolent ! Positionné plein axe à une trentaine de mètres du but adverse, Hianga’a Mbock arme une lourde frappe du droit. Le ballon ricoche sur le bas de la transversale et termine au fond !Le TFC boit le calice jusqu’à la lie ! Suite à une perte de balle toulousaine, Irvin Cardona s’en va battre Baptiste Reynet d’un tir qui fait mouche après avoir heurté le bas de la transversale !Peu en réussite depuis le début de la saison (un seul but marqué en Ligue 1), Gaëtan Charbonnier a entamé 2020 de manière éclatante en signant un doublé plein de spontanéité (72eme, 77eme). Deux réalisations qui ont irrémédiablement changé le cours de la partie.De retour sur les terrains après deux mois et demi d’absence, Bafodé Diakité a longtemps porté le costume de héros de la soirée. Auteur de deux buts en première période (17eme, 21eme), le Pitchoun a en outre été très sûr. défensivement. Malheureusement, le naufrage de l’arrière-garde des Violets en fin de rencontre ternit quelque peu sa note.Issiaga Sylla est volontaire, il se bat avec acharnement et ne rechigne jamais à monter afin de proposer des solutions offensives. Sauf que le Guinéen laisse aussi beaucoup trop d’espaces dans son couloir. Les Brestois ont su en profiter, notamment sur l’action ayant mené à l’égalisation de Gaëtan Charbonnier (72eme).Temps clément – Pelouse en bon état: M.Ben El Hadj (: Diakité (17eme, 21eme) pour Toulouse - Court (8eme), Charbonnier (72eme, 77eme), Mbock (79eme), Cardona (85eme) pour Brest: Vainqueur (84eme) pour Toulouse: AucuneReynet (cap) () – Amian (), Gabrielsen (), Diakité (), I.Sylla () - Dossevi () puis M.Koné (89eme), Sangaré (), Vainqueur (), Boisgard () puis Makengo (83eme) - Koulouris () puis Leya Iseka (68eme), Sanogo (: Goicoechea (g), Moreira, Isimat-Mirin, A.Adli: D.ZankoLarsonneur () – Faussurier (cap) (), Duverne (), Castelletto (), Baal () - Battocchio (), I.Diallo () puis Mbock (40eme -), Lasne () puis A.Mendy (67eme) - Court (), Charbonnier () puis Perraud (87eme), Cardona (: Léon (g), Chardonnet, Grandsir, Magnetti: O.Dall’Oglio