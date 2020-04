Florian Maurice de Lyon à Rennes ?

Si le football est à l’arrêt depuis plus d’un mois, en coulisse, on s’active déjà pour préparer la saison prochaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Stade Rennais se montre actif ces derniers jours. Selon les informations de L’Équipe, le club breton est en passe d’enrôler Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. Un sacré premier coup pour le président Nicolas Holveck, en poste depuis quelques semaines seulement. Avec cette arrivée, le Stade Rennais s'offre une pointure dans le domaine du recrutement.

Moins influent depuis l'arrivée de Juninho

Depuis le retour de Juninho à l’été dernier, l’influence de Florian Maurice se serait réduite au sein du club lyonnais. Avant l’arrivée du brésilien au poste de directeur sportif, Maurice était considéré comme l’une des pierres angulaires de l’institution lyonnaise. À l’origine des arrivées de Memphis Depay, Tanguy Ndombele ou Ferland Mendy, Florian Maurice avait été contacté par Tottenham l’été dernier. Mais il avait refusé l’offre du club londonien et s'était même vu proposer une prolongation par Lyon. Presque un an plus tard, l’ancien attaquant devrait s’engager avec le Stade Rennais dans les prochains jours. L’OL s’est déjà mis à la recherche de son successeur.