FC Metz : Lejeune nommé « Team Manager » du club

🔁 Le #FCMetz tient son premier renfort estival ! C'est un visage bien connu qui ouvre le mercato grenat puisqu'il s'agit de Kévin Lejeune.



🔙 Le natif de Cambrai a choisi de démarrer sa nouvelle vie au sein du club grenat en qualité de Team Manager de l’équipe pro👇

— FC Metz ☨ (@FCMetz) May 13, 2020

Le FC Metz commence à préparer sa saison 2020-21. La formation lorraine, pensionnaire de Ligue 1, pense déjà à peaufiner son futur encadrement et a officialisé, via un communiqué publié sur son site internet officiel, une arrivée, ce mercredi. Il s'agit de Kevin Lejeune (35 ans), nommé « Team Manager » du club, poste qui n'existait pas jusqu'à présent, et qui prendra ses fonctions dès le 1er juillet prochain.A la fin de cet exercice tronqué par la pandémie de coronavirus, le milieu de terrain de l'AC Ajaccio (Ligue 2), où il évoluait les trois dernières saisons et qui a également porté les couleurs messines de 2012 à 2017 en National, Ligue 2 et Ligue 1, a mis un terme à sa carrière de joueur. Dans ses nouvelles fonctions, le désormais ex-footballeur sera chargé « de faciliter l'installation des nouvelles recrues à Metz, d'organiser, de piloter et d'accompagner les déplacements du groupe professionnel lors des stages et lors des matchs » et devra « plus généralement gérer l'intendance générale de l'équipe professionnelle. »