Fabrice Fiorèse : « L'OM a flingué ma carrière »

Transféré à l'OM en 2004 après avoir porté les couleurs franciliennes, Fabrice Fiorèse a franchi la frontière interdite en débarquant du PSG et ne s'en est jamais remis depuis. Dans un entretien à l'Equipe, Fiorèse raconte comment l'OM a "flingué" sa carrière :

Fiorèse : "À l'OM, c'était invivable"

"Quelques mois avant de signer à Marseille, quand j'étais à Paris, j'avais marqué à la dernière minute contre l'OM (1-0, le 30 novembre 2003) un soir où, sincèrement, on aurait dû en prendre cinq. Ensuite, j'ai mis plus de deux mois avant de marquer mon premier but sous mes nouvelles couleurs (à l'OM), j'avais pris aussi le numéro 11 de Drogba... Tout ça a fait que c'était invivable. L'OM a flingué ma carrière mais je suis aussi responsable de mon choix", a confié l'ancien parisien et marseillais.





OM - Le 11 type de l'ère Pape Diouf :