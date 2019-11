Le choc entre l'OM et Lyon ce dimanche a basculé à la fin du premier quart d’heure, à l’issue d’une séquence de 6 minutes qui a amené l’ouverture du score de Dimitri Payet sur penalty. C'est à cet instant que Léo Dubois s’est jeté à terre, victime de deux petites claques sur l'arrière de la tête signées Benedetto à l’entrée de la surface. Pendant plusieurs minutes, l’ancien nantais est resté au sol. Une séquence largement commentée sur les réseaux sociaux. D'autant que monsieur Antony Gautier, après avoir consulté ses assistants vidéo, a choisi de rappeler à l’ordre les deux joueurs sans sortir de carton. « Les critiques ? Ça me passe au-dessus »

Interrogé à ce sujet, Léo Dubois s'est exprimé à regrets : « Est-ce qu'il devait être expulsé ? Je ne sais pas… C'est un fait de jeu, l'arbitre a pris sa décision, c'était sans doute la bonne sur le moment. Il (l'arbitre) a pensé qu'il devait faire ça à ce moment-là, donc je n'ai pas envie de revenir là-dessus, c'est du passé », a ainsi estimé le joueur de Lyon lors d'un entretien accordé à nos confrères d' Eurosport, avant de revenir très brièvement sur les critiques dont il fait l'objet sur les réseaux sociaux, lui qui a été accusé d'en avoir énormément rajouté lors de l'incident par les internautes : « C'est normal que les gens parlent et disent leur sentiment, mais ça me passe au-dessus. », a-t-il sobrement tranché.