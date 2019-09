Du "chambrage" selon Jérémie Janot

Actuellement entraîneur adjoint des gardiens à Valenciennes en Ligue 2 , Jérémie Janot garde un œil avisé sur l’actualité du football français. Passé par l’AS Saint-Etienne entre 1996 à 2011, il s’est exprimé via son compte Twitter sur la lutte contre l’homophobie dans les stades français.

"J’ai subi pendant 16 ans et 425 matchs pro des 'Ho hisse enculé', à aucun moment, j’ai pensé à une insulte homophobe, explique l’ancien gardien de l’AS Saint-Etienne. Je condamne toute forme de discrimination mais ce que j’ai subi, c’était de la déstabilisation, du chambrage, rien d’autre. Polémique inutile."

Un message 'retweeté' par plus de douze milles personnes et 'liké' plus de trente mille fois. Le sujet fait beaucoup parler en ce moment, de nombreuses personnalités importantes du football français se sont récemment exprimées dont Noel Le Graët, le président de la FFF.