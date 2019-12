Du beau monde de retour de l'infirmerie à l'OL

L’Olympique Lyonnais a dû se passer de certains leaders techniques sur ses derniers matchs. Et en particulier du duo Depay-Aouar, qui n’a plus été aligné ensemble depuis la réception de Benfica (3-1) début novembre. Des absences qui ont évidemment pesé dans le rendement des Rhodaniens, en grande panne d’inspiration contre le Zenit (2-0), notamment. Mais Lyon a retrouvé le chemin de la victoire à Strasbourg (1-2) samedi et va récupérer des forces vives mardi, pour la réception du LOSC (21h05). Présent en conférence de presse, Rudi Garcia a en effet annoncé les possibles retours de son numéro 8, du Néerlandais et de Thiago Mendes.

Garcia : « Thiago Mendes est plus prêt que les autres »



« J'espère récupérer Depay, Aouar et Thiago Mendes. Ils ont bien travaillé et aujourd'hui (lundi, ndlr), ils vont travailler avec le groupe, a expliqué le coach des Gones devant les journalistes. Ce qui serait souhaitable c'est de gérer les temps de jeu de ces trois-là. Il y en aurait peut-être un des trois qui irait au bout, ce qui n'est peut-être pas l'idéal. S'il y en a un qui est plus prêt que les autres, c'est Thiago ». ll ne faut donc évidemment pas s’attendre à voir les trois hommes débuter contre les Dogues mais ces retours seront précieux au cœur de cet enchaînement de trois matchs en sept jours. Reste, également, à gérer la forme de ceux qui ont plus joué ces derniers temps.

« J'ai montré à Strasbourg que j'ai besoin de tout mon groupe. Le problème des blessure, c'est que les autres tournent beaucoup moins », a expliqué Garcia. Qui doit actuellement faire sans Fernando Marçal, suspendu et Léo Dubois, qui sera opéré mardi.