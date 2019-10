Discipline: Létang et Armand prennent quatre matches

Alors que le Stade Rennais vient d’être débouté par la LFP de sa procédure contre l’homologation du résultat de la 5e journée de L1 contre le Stade Brestois (0-0), les sanctions individuelles sont tombées ce mercredi soir.

Des débordements avaient été observés de part et d’autre et consignés par M. Turpin, l’arbitre de cette rencontre. Avec pour conséquence pas moins de quatre matches de suspension ferme "de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles".

Même sentence pour le coordinateur sportif rennais Sylvain Armand et pour le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi.