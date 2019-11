1 - Dimitri Payet 🇫🇷 v Lyon hier :

2 buts



5 tirs (3 cadrés) - record du match



3 dernières passes avant un tir - record du match



91.7% de passes réussies (22/24)



100% de passes réussies dans la moitié adverse (17/17) - record du match



🍒.@OM_Officiel pic.twitter.com/cIgqsS9IM7



— OptaJean (@OptaJean) November 11, 2019

2 - Dimitri Payet est le 1er joueur de Marseille à inscrire un doublé face à Lyon en Ligue 1 depuis André-Pierre Gignac le 4 mai 2014. Strass. @OM_Officiel @dimpayet17 pic.twitter.com/ZYM9zpWst9

— OptaJean (@OptaJean) November 10, 2019

Le doublé de Dimitri Payet contre Lyon, il y a deux semaines, a mis Marseille en émoi. Un peu trop ? « L'événement, l'ambiance, la motivation personnelle, tout ça a transformé sa performance, pense son coach André Villas-Boas (en conférence de presse). On aimerait avoir un Dimitri Payet comme ça à tous les matchs, mais c'est difficile de maintenir un tel niveau. » Bouna Sarr approuve : « Il nous aide à gagner, c'est un leader technique. Il est très important pour nous, on connaît ses qualités, mais ce n'est pas si facile de répéter ce genre de performance tout au long de la saison. »On l'a compris, la tendance est donc à la confirmation. D'autant que lorsque Payet marque ou passe, c'est la victoire quasiment assurée pour l'OM. Depuis son retour sur la Canebière en janvier 2017, c'est 14 victoires et deux nuls lorsque l'ancien Stéphanois a marqué. Et quand il a délivré au moins une passe décisive, le bilan est de 16 victoires, un nul et deux défaites. On peut compléter le tout en précisant que cette saison, c'est lors de sa suspension que Marseille a connu sa pire série en championnat de deux nuls et une défaite.Mais il n'y aura donc pas Rudi Garcia face à lui à chaque match pour le booster. « Je savais ce que j'avais à faire, assurait-il calmement à RMC Sport après le duel face à Lyon. J'ai préparé ce match sereinement, j'ai dit ce que j'avais sur le coeur, ça me dérangeait depuis un certain temps, ça me titillait. Je n'ai pas voulu mettre le feu, juste dire ce que j'avais à dire. » Tous les supporters olympiens espèrent que la libération aura agi comme un déclic global. A Toulouse, dans un contexte bien moins clinquant, ce serait déjà une première occasion de prouver.