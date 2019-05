Dijon refroidit Lens !

Vainqueur du Paris FC puis de Troyes, la semaine dernière, en playoffs de la Ligue 2, le RC Lens pensait avoir fait le plus dur lors de son barrage aller contre Dijon, jeudi soir. Les Sang et Or, poussés par un public du stade Bollaert-Delelis en fusion, ont en effet trouvé la faille en début de seconde période, mais l’égalisation dijonnaise en fin de match a réduit les Ch’tis au silence. Ce résultat nul (1-1) place ainsi le DFCO en bonne position avant la manche retour, dimanche en Bourgogne.

Au moins, les hommes de Philippe Montanier ont tout donné pour leur dernier match de la saison à domicile. Aux avant-postes, Yannick Gomis et Thierry Ambrose jouaient chaque attaque à fond mais se compliquaient un peu trop la tâche à l’approche de la surface adverse. C’est finalement en contre que Lens ouvrait donc le score au retour des vestiaires. Jean-Ricner Bellegarde filait seul dans le camp adverse pour tromper Runar Alex Runarsson d’un tir croisé du gauche (49e). La folie totale à Bollaert.

Dos au mur, la formation d’Antoine Kombouaré a pu compter sur Wesley Saïd pour se montrer dangereuse. L'attaquant dijonnais trouvait la barre (56e) et aurait dû obtenir un penalty (73e), non accordé par M. Delerue et ses assistants vidéo. C’est bien lui qui servait parfaitement Kwon Chang-Hoon pour l’égalisation (81e). Tout juste entré en jeu, le Sud-Coréen piquait son ballon devant Jérémy Vachoux, le remplaçant de Jean-Louis Leca. Éreintés, les Lensois réaliseront un petit exploit s'ils sortaient vainqueurs de ce barrage, dans trois jours.