Dijon : Kombouaré prêt à rester ?

Antoine Kombouaré pourrait rester à Dijon la saison prochaine. L'entraîneur du DFCO, qui a réussi son pari de maintenir le club en Ligue 1 à l'occasion du barrage victorieux face à Lens (1-1 à l'aller, 3-1 au retour), souhaite toutefois prendre son temps, avant d'envisager une éventuelle prolongation ou non avec les Bourguignons.

"J'ai rencontré le président pour lui dire que j'ai besoin de récupérer et d'avoir quelques jours de réflexion. J'ai besoin de réfléchir à comment je vais orienter cette année. Bien sûr, avec ce que j'ai vécu, il y a l'envie. Je souhaite avoir des garanties sur quelle équipe on va avoir l'année prochaine. Il y a des joueurs qui vont partir et pas des moindres. C'est compliqué, car je dois donner ma réponse et on n'a pas les noms de ceux qui vont arriver (...) En fin de semaine ou ce week-end, j'aurai pris ma décision pour éviter, quelle qu'elle soit, de mettre en difficulté le président", a déclaré l'ex-entraîneur de Guingamp pour Le Bien Public.

L'ex-coach du Paris Saint-Germain, nommé en janvier dernier sur le banc dijonnais et dont le nom est revenu ces dernières heures du côté d'Amiens, a également précisé qu'il n'avait aucun contact avec d'autres clubs.