Dijon : Chouiar, future révélation de la Ligue 1 ?

Le Maroc à l’affut pour Chouiar



Congratulations to @DFCO_Officiel 's Mounir Chouiar, who has been named the @Ligue1Conforama Young Player of the Month for November! 👑 pic.twitter.com/Wy1D3cw8gr

— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) December 5, 2019



Mounir #Chouiar appelé pour la première fois en @equipedefrance #Espoirs pour affronter la Suisse, ce mardi, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2021 !



Félicitations Mounir ! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/4N0oqWhC6o

— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) November 18, 2019

Mais où s’arrêtera Mounir Chouiar ? Après une première saison complète avec Lens en Ligue 2, où il a marqué trois buts et délivré une passe décisive, le jeune ailier gauche de 20 ans a rejoint l’élite du football français cet été du côté de Dijon pour trois saisons (+ une en option). Avant cela, le natif de Liévin avait débuté tambour battant son début de saison avec les Sang et Or. En effet, en seulement 42 minutes lors de deux entrées en fin de match, Chouiar avait grandement participé aux deux victoires de son ancien club contre Le Mans (1-2) et Guingamp (2-0), avec deux buts et une passe décisive.Prometteur et donc très observé depuis quelque temps, le Franco-maroco-mauritanien, longtemps annoncé proche de Parme en Serie A cet été, a finalement fini par rejoindre Dijon dans les dernières heures du mercato. Une formation qu’il avait d'ailleurs récemment affronté avec son ancienne équipe lors du barrage L1-L2 en mai - juin dernier. Signé pour pallier le départ de Wesley Saïd à Toulouse, les caractéristiques de Chouiar étaient alors décrites par Sébastien Larcier, le responsable du recrutement du DFCO, sur le site officiel du club.Pour ce dernier, le nouveau numéro 21 de Dijon a un profil assez similaire à son prédécesseur, étant « à l’aise des deux pieds qui peut évoluer comme milieu offensif sur un côté ou dans l’axe. Possédant la capacité de bien faire jouer les autres, tout en étant très fort dans le un contre un. Et étant un garçon talentueux capable de déstabiliser une défense, que ce soit sur la dernière passe ou dans la finition. » Aligné ailier gauche ou en milieu offensif derrière l’attaquant, le natif de Liévin s’est rapidement adapté à ce nouveau contexte et a déjà marqué deux buts très importants, contre le Paris Saint-Germain (2-1) et Rennes (2-1), à chaque fois à Gaston-Gérard.Des prestations qui ont forcément attiré l’attention, et notamment celle de Vahid Halilhodzic qui aimerait pouvoir compter sur lui avec le Maroc. Pour autant, l’intéressé semble pour l'instant préféré attendre avant de trancher sur sa future nationalité sportive et a été récemment sélectionné par Sylvain Ripoll avec l’équipe de France Espoirs en novembre dernier. Ce dimanche à Nantes (17h00, sur beIN Sports 1), Chouiar sera une nouvelle fois attendu pour dynamiter le jeu de Dijon, qui lutte pour le maintien.