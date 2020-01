Di Maria et Verratti sur le banc, Sarabia et Kouassi titulaires... Les compos de Monaco-PSG

C'est avec un onze remanié mais un système inchangé que le Paris Saint-Germain disputera son deuxième match en trois jours face à l'AS Monaco, ce mercredi (21 heures), en match en retard comptant pour la 15eme journée de Ligue 1. Thomas Tuchel a conservé son schéma en 4-4-2 avec Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, mais sans Angel Di Maria. L'Argentin, qui enchaîne les matches dans un calendrier chargé, a été laissé au repos. Même constat pour Marco Verratti, remplacé aux côtés d'Idrissa Gueye par le jeune Tanguy Kouassi. La défense parisienne est également inédite avec les absences de Marquinhos, Bernat et Meunier. Kimpembe, Kurzawa et Dagba débutent en Principauté. Moreno mise sur la continuité pour Monaco

En face, l'ASM se présentera avec un onze similaire à celui aligné au Parc des Princes dimanche dernier (3-3). Robert Moreno a misé sur la continuité pour ce deuxième match. Les Parisiens peuvent s'attendre à une animation comparable; avec un schéma en 4-3-3 très offensif où Tiémoué Bakayoko est le seul milieu à vocation défensive.



Monaco : Lecomte - Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré - Fabregas, Bakayoko, Golovin - Martins, Ben Yedder, Baldé



PSG : Navas - Dagba, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Gueye, Kouassi, Neymar - Mbappé, Icardi.