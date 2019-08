Des Verts inquiétants

Wahbi Khazri leur manque et ça se voit. Toujours privée de son meilleur buteur de la saison passée, qui est attendu la semaine prochaine après à sa participation à la CAN, Saint-Etienne affiche des lacunes préoccupantes. L'ASSE s'est logiquement inclinée sur la pelouse de Newcastle (2-1), ce samedi, pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1.

Les Verts n'ont pas vraiment existé face à la formation anglaise, récompensée par l'ouverture du score de Joelinton sur un long ballon plein axe qui a piégé une défense débordée (39e). Longstaff a doublé la mise d'une frappe limpide en pleine lucarne (73e). Saint-Etienne a pris des buts durant tous ses matches amicaux cet été... Si les joueurs de Ghislain Printant avaient toujours su compenser cet inquiétant constat par une forte activité offensive, cette fois l'attaque stéphanoise a été complètement éteinte par les Magpies. Beric, Bouanga, Boudebouz, Hamouma, Honorat, Nordin et Diony se sont relayés devant mais sont restés muets.

Debuchy a finalement sauvé l'honneur de la tête pour l'ASSE (85e). Ruffier a surtout évité le pire avec plusieurs parades face aux coéquipiers de l'ancien Stéphanois Saint-Maximin, entré en seconde période. Ultra dominateur, Newcastle aurait pu prendre le large avec un peu plus de réalisme et de réussite, notamment en touchant la barre sur coup franc (43e). Les Verts achèvent donc leurs trois dernières rencontres amicales avec deux défaites et un nul avant d'aller défier Dijon dans une semaine en championnat. Pas terrible pour la confiance...