Déplacements de supporters : Le ministère de l'Intérieur veut limiter les interdictions

Selon les informations de L’Equipe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a signé une circulaire pour limiter les arrêtés préfectoraux d'interdiction et d'encadrement de déplacement des supporters. Cette circulaire fixe aux préfets l'objectif d'éviter « autant que faire se peut » ces mesures d’interdiction « lorsqu'un travail en amont avec le monde du football aura permis de mieux définir les risques de troubles à l'ordre public et de tout mettre en œuvre pour les prévenir. » Dès à présent, les matchs à risques seront précédés d’une réunion de sécurité en préfecture programmée trois semaines avant la rencontre. Seront présents, les directeurs de sécurité des deux clubs, mais aussi les supporters référents.

Déjà 40 matchs impactés par un encadrement spécifique ou une interdiction de déplacement

Depuis le début de la saison 2019-2020, plus de quarante matches ont fait les frais d'encadrement ou d'interdiction de déplacement. A l’image des grandes affiches du championnat comme le Classique entre le PSG et l'OM ou les derbys entre Lyon et Saint-Étienne, où les supporters adverses sont systématiquement interdits de déplacements.