Décès de l’ancien joueur et dirigeant de l’AS Monaco, Henri Biancheri

Triste nouvelle pour l’AS Monaco et le football. Henri Biancheri, ancien footballeur international français, reconverti en directeur sportif du club de la Principauté, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé à l'AFP dimanche soir de sources internes au club de la Principauté.



Vainqueur du Championnat de France en 1961 et 1963, de la Coupe de France en 1960 et 1963 avec Monaco où il a joué de 1957 à 1964, Henri Biancheri, 2 sélections en équipe de France, était ensuite devenu, jusqu'en 2005, l'emblématique directeur sportif du club de la Principauté. Il fera venir de grands noms sur le Rocher comme George Weah ou Youri Djorkaeff. Après 2005 et son histoire monégasque, Biancheri a collaboré avec l'Olympique de Marseille en tant que conseiller au recrutement, avant prendre sa retraite en 2006. En tant que joueur, il a évolué à Sochaux, Angers, Monaco et au RC Paris.