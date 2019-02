Courbis débarque à Caen !

"Je ne suis pas surpris que mon nom circule au SM Caen, dans un club aussi mal placé. Le contraire m’aurait étonné. Mais pour le moment, je ne peux rien dire de plus", avait tweeté Rolland Courbis, vendredi, alors que les premières rumeurs annonçant des contacts entre lui et le club normand commençaient à circuler. Le Stade Malherbe s'est chargé de confirmer l'information: l'actuel 19e de Ligue 1 fait en effet appel à l'ancien entraîneur de Montpellier et de Rennes afin qu'il vienne prêter main forte au staff technique en place, dirigé par Fabien Mercadal.

"Nous devons affronter la réalité de notre classement, indique le président du SMC, Gilles Sergent. Tout en s’appuyant sur le staff en place et en particulier Fabien Mercadal, apporter un nouveau souffle à l’équipe pour la suite de la saison est nécessaire. Nous sommes sensibles à l’attention que Rolland Courbis porte au club. Son arrivée possible pourrait permettre de créer l’effet escompté dans ce genre de situation difficile."

Le Stade Malherbe, 19e de Ligue 1 avec cinq défaites en autant de rencontres sur la phase retour, espère pouvoir compter sur la présence de son pompier de service dès dimanche pour la réception du RC Strasbourg dans le cadre de la 25e journée du championnat. Le rôle de Courbis -dont l'arrivée acquise, selon Ouest-France, même si le SMC ne l'officialise pas complètement- reste toutefois à définir. Cette nomination rappelle fortement la situation du Stade Rennais il y a trois ans, quand Courbis avait été nommé "conseiller" de Philippe Montanier avant de le remplacer huit jours plus tard.