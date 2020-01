Thomas Tuchel (PSG) :

« Qui a beaucoup d'occasions contre Reims ? Personne ! Nous avons réussi à être dangereux sur coups de pied arrêtés, et ensuite nous avons trouvé des espaces plus facilement en seconde période. Nous avons été sérieux, patients et efficaces, c'est très bien. Marquinhos ? Il a ressenti une douleur. J'espère que ce n'est pas trop grave. J'espère que Tanguy Kouassi passera professionnel chez nous, il n'a plus qu'à signer son contrat ! A Lorient comme ici à Reims, le terrain n'était pas difficile : il était juste horrible ! Rien que pour ça, j'ai beaucoup de respect pour la manière dont mes joueurs ont contrôlé le match. »

Presnel Kimpembe (PSG) :

« C'était un match engagé, face à une belle équipe de Reims. Ce n'était pas facile. Nous avons su mettre de la qualité, de l'envie, et tenir le score jusqu'à la fin. Tous les matchs ne se ressemblent pas, le plus important était d'avoir la qualification pour la finale au bout ! Lyon est une belle équipe, je ne sais pas si c'est la finale rêvée mais il faudra gagner au Stade de France pour repartir avec le trophée. »

Tristan Dingomé (Reims) :

« Il y avait plusieurs classes d'écart, même si nous n'avons pas démérité. Il y avait la place pour mieux faire, c'est sûr. On ressent de la frustration, parce que nous étions à un match du Stade de France et qu'y aller aurait été magique. Les Parisiens n'ont pas eu énormément d'occasions, mais sur deux coups de pied arrêtés ils ont su faire la différence. Notre principal regret, c'est de ne pas avoir vraiment joué en première période. »



Source : Canal+