Les interruptions de rencontres causées par des supporters ont -malheureusement - eu tendance à se répéter en Ligue 1 et Ligue 2 ces derniers temps, surtout en début de saison. En Coupe de France, cela est rarissime. Mais c'est pourtant bien ce qu'il s'est produit ce samedi, à l'occasion du match entre Saint-Pryvé Saint-Hilaire et Toulouse. Assez véhéments depuis le coup d'envoi, certains des supporters haut-garonnais ayant fait le déplacement ont jeté des fumigènes sur la pelouse peu après l'entame du second acte (0-0), ce qui a incité l'arbitre central (après concertation avec le délégué) à renvoyer les 22 acteurs vers les vestiaires. Des fans violets ont ensuite tenté de faire irruption sur le terrain, mais ils ont été expulsés du stade par les forces de l'ordre. Finalement, la partie a pu reprendre après une dizaine de minutes d'arrêt.