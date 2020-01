Coupe de France : Pau sort Bordeaux !

Le charme de la Coupe de France continue d'opérer en ce début d'année. Le Pau Football Club, formation de National 1, l'a encore démontré en se payant les Girondins de Bordeaux au stade des 16èmes de finale. Un exploit acquis au bout de la nuit par les hommes de Bruno Irles, admirables de ténacité. Ce derby du sud-ouest pourrait presque se résumer à une course-poursuite où le petit poucet a (presque) toujours eu une longueur d'avance. Les pensionnaires de National ont débloqué la situation sur une reprise pleine de culot signée Name (1-0, 23eme). Douchés, les Girondins ont eu toutes les peines du monde à refaire surface. Et lorsque Maja a égalisé avant la pause (1-1, 41eme), la réaction des locaux, immédiate via un but de Jarju (2-1, 43eme), a cassé les jambes bordelaises. Le scénario parfait pour Pau

Bien-sûr, il fallait un zeste de chance pour dessiner les contours de l'exploit. Et la bande à Irles a pu compter sur ce facteur-là, aussi. En témoignent deux actions chaudes où les Bordelais ont touché du bois (52eme, 61eme). Il y avait donc une forme de logique à ce que De Preville remette les pendules à l'heure pour arracher la prolongation d'un coup-franc parfaitement botté (2-2, 81eme). Mais il était écrit que Pau aurait le dernier mot, surtout après la balle de match manquée par Aït-Benasser (90eme+1). Dans la foulée d'un but refusé au bout des prolongations, Gueye a fait exploser le Stade du Hameau, bondé, en exploitant une passe mal ajustée de Mexer pour envoyer son équipe au paradis (3-2, 117eme). Les hommes de Bruno Irles n'ont pas fini de faire parler d'eux.