Coupe de France : Le tirage des demies

Coupe de France : Lyon-PSG, un choc très attendu

Si la dernière affiche des quarts de finale de la Coupe de France entre Épinal et Saint-Etienne livrera son verdict ce jeudi soir, le tirage au sort des demi-finales de la compétition a eu lieu.. Cette affiche alléchante, qui s'est soldée par une victoire parisienne dans un match spectaculaire en Ligue 1 dimanche dernier (4-2), est aussi un remake de la finale de la Coupe de la Ligue.. Mais le tenant du titre devra se déplacer pour cette demi-finale. En cas de qualification, le club breton pourrait donc possiblement retrouver le Paris Saint-Germain pour une finale identique à celle de la dernière édition. Ces demi-finales de Coupe de France auront lieu le mardi 3 mars et le mercredi 4 mars.Pour rappel, mercredi, le PSG a signé un succès sans appel à Dijon (1-6), tandis que l’OL a dominé l’OM dans un match âpre et disputé (1-0). La veille, Rennes avait dompté le petit poucet, Belfort (0-3),