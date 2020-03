Coronavirus : Wanda Nara part en Lombardie et en prend pour son grade

Voir cette publication sur Instagram







































Merienda 👩‍🌾

Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_icardi) le 29 Mars 2020 à 10 :18 PDT





Maxi Lopez a réagi publiquement

Même avec l’arrêt des compétitions de football depuis trois semaines, Wanda Nara, compagne et agent de Mauro Icardi, arrive à faire parler d’elle. La femme originaire d’Argentine a quitté Paris pour venir se confiner en Lombardie, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe. C’est une photo publiée sur son compte Instagram qui a rendu la nouvelle publique ce week-end. Un choix qui a rendu fou de rage Maxi Lopez, son ancien compagnon, avec qui la jeune femme a eu trois enfants.L’ancien international argentin a souhaité réagir à la nouvelle en postant un message à charge contre son ex-compagne sur son compte Twitter ce dimanche. « Je voudrais savoir pour quelle raison tu brises la quarantaine d'une pandémie mondiale, dans laquelle tout le monde est prié de ne pas sortir, et exposes nos enfants à un voyage d'un pays à l'autre ? Vous vous déplacez et vous rendez à l'épicentre de l'infection (Lombardie) en Italie sans mesurer les conséquences. Que se passe-t-il dans ta tête en ces moments où la chose la plus sacrée que tu as au monde est la santé de nos enfants ? Je suis indigné que tu n'en sois pas consciente. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le pour eux parce qu'aujourd'hui, tu es la mère de cinq enfants, mais tu ne sembles pas le remarquer », a réagi l’ancien coéquipier de Mauro Icardi. Pour rappel, l’épidémie de coronavirus touche plus de 97 680 personnes en Italie, et 2 384 personnes sont décédées des suites du virus dans la Botte depuis le début de l’épidémie.