Coronavirus : L'initiative du PSG avec un maillot collector

Après le récent don de 100 000 euros au Secours Populaire, le PSG se mobilise de nouveau dans la lutte contre le coronavirus. Le champion de France lance sur sa boutique en ligne un maillot collector. Un maillot édition limitée produit à seulement 1500 unités au prix de 175 euros. L'argent récolté (dans les 260 000 euros), sera reversée aux hôpitaux de Paris. Ces maillots collectors sont frappés de la mention «Tous Unis» sur le torse.

🆕🏥👕 Le Paris Saint-Germain poursuit sa mobilisation pour les soignants de l'@APHP et met en vente un maillot exceptionnel « 𝐓𝐎𝐔𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐒 » ❤️💙 👉 https://t.co/693SQk7xto#StayAtHome — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 26, 2020

« Face à la crise que nous traversons, le Paris Saint-Germain entend se montrer fortement mobilisé comme l'ensemble de ses partenaires et supporters. Nous ne pouvons qu'être sensibles et reconnaissants du travail formidable qu'accomplissent chaque jour les personnels soignants, avec courage et dévouement, pour faire face à l'urgence. Ces femmes et ces hommes extraordinaires sont un exemple pour nous tous. La lutte promet d'être longue et le Club souhaite contribuer à leur offrir une aide concrète pour répondre à leurs besoins prioritaires, se reposer, se restaurer et partager quelques moments de réconfort avec leurs proches », a déclaré Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, au sujet de cette intitiative. .