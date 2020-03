Coronavirus : Huis clos jusqu'au 15 avril pour la Ligue 1 !

Le coronavirus continue de bousculer les habitudes du sport français et européen. Alors que plusieurs rencontres de Ligue des Champions, dont le huitième de finale retour entre le PSG et Dortmund, se joueront à huis clos, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a donné un point presse lundi. En délivrant un message clair : les huis clos sont préconisés en Ligue 1 - et évidemment dans les autres compétitions et sports en France - jusqu’au 15 avril. Au mieux, 1000 personnes pourront assister aux événements sportifs. Logique, quand on sait que le ministre de la Santé Olivier Véran a interdit dimanche soir les rassemblements de plus de 1000 personnes. Le sport n’échappe donc pas à la règle.

OM-PSG, les Bleus et la finale de la Coupe de la Ligue concernés

« Cette nouvelle nous conduit à revoir notre organisation. Il faudra que le nombre de spectateurs soit limité, à 1 000 personnes en comptant les acteurs, ou en préférant le huis clos lorsque c’est possible, a développé la ministre. Nous allons continuer à discuter. Nous travaillons avec les organisateurs en ce qui concerne la question des dédommagements. Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d’organisation des compétitions. Ce sont les préfectures qui donneront le ton. Mais il faut que les échéances sportives soient respectées. C’est à étudier. Les organisateurs feront le choix soit de vendre jusqu’à 1 000 billets soit de décider le huis clos ». Des matchs comme OM-PSG ou encore la finale de la Coupe de la Ligue entre l’OL et le PSG se disputeront donc dans des stades vides. Tout comme ceux des Bleus, fin mars.