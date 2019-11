Comores : Un ancien de l'OM dans le comité de normalisation

Près de deux semaines après l'annonce de sa mise en place par la FIFA, la composition du comité de normalisation de la Fédération de Football des Comores (FFC) a été dévoilée ce mardi. Cinq membres composent l'instance transitoire, qui sera présidée par la femme d'affaires Kanizat Ibrahim et aura jusqu’au 30 septembre pour remettre de l’ordre à la Fédération et y organiser de nouvelles élections. Parmi les personnalités cooptées, Hamada Jambay (44 ans), l'ancien footballeur international... malgache et actuel entraîneur de l’US Zilimadjou. Natif d'Iconi aux Comores, l'ex-minot de l'Olympique de Marseille est le seul membre à exercer (ou à avoir exercé) une activité dans le football.



Communiqué de la Fédération de Football Comorien (FFC) :

La FIFA vient de mettre en place le Comité de Normalisation composé des 5 membres qui aura la charge de diriger la Fédération de Football des Comores (FFC) jusqu'à l'élection d'un Comité Exécutif National au 3eme trimestre 2020.

Il est composé de:

Mme Ibrahim Kanizat, Directrice générale de Synercom, présidente.

Dr Soulaymane Soudjay, avocat, vice-président.

Ahamada Djambae, ancien joueur, entraîneur, Fakriddine Abdoulhalik, SG de l'Union des Chambres de Commerce, Adfaoun Mohamed Bacar, membres.

À noter que les membres de ce comité n'ont pas eu l'occasion d'exercer dans le passé, de responsabilités dans la Fédération.