Choupo-Moting, quelle soirée !

Une semaine après sa défaite concédée au Roazhon Park, le PSG a passé une nouvelle soirée difficile, dimanche, à l’occasion de la réception de Toulouse au Parc des Princes. Les hommes de Thomas Tuchel, auteurs d’une belle prestation même s’ils ont dû prendre leur mal en patience, l’ont certes largement emporté (4-0), mais ce succès a été complètement occulté par les blessures d’Edinson Cavani et de Kylian Mbappé.

Neymar toujours en salle d’attente, c’est donc sans sa MCN que le club de la capitale a achevé sa soirée et parachevé sa victoire de quatre buts. Auteur d’une passe décisive et impliqué sur les trois premiers buts des champions de France, Angel Di Maria, s’il a certes manqué un penalty, a une nouvelle fois pris le relais mais plus que l’Argentin, c’est bien Eric Choupo-Moting qui a endossé le costume du sauveur.

Chacun a le droit de donner son opinion Eric Choupo-Moting

Entré en jeu dès le premier quart d’heure en lieu et place d’Edinson Cavani, rattrapé par une douleur à la hanche, le Camerounais s’est en effet fendu d’un doublé, délivrant notamment le camp parisien peu après le retour des vestiaires grâce à une merveille de roulette en pleine surface qui a mystifié toute l’arrière-garde toulousaine. Et si son deuxième but, inscrit d’un plat du pied après un service en or de Juan Bernat, a été bien moins spectaculaire, il ne lui en a pas moins permis d’inscrire son premier doublé sous les couleurs parisiennes, lui qui avait dû se contenter de trois buts en 30 apparitions la saison dernière.

"Mon but ? c'est de l'instinct"

Des statistiques faméliques qui avaient d’ailleurs fait de lui un indésirable à Paris. Ces deux buts ne suffiront d’ailleurs sans doute pas à faire taire les critiques. "Chacun a le droit de donner son opinion, ça fait partie du football. Je me concentre sur moi. Le monde est comme ça, avec tous les réseaux sociaux... Mais les gens qui sont très et trop négatifs, c'est peut-être qu'ils ne sont eux mêmes pas très contents, qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur", a-t-il tout juste concédé à l’issue de la rencontre. Mais ce doublé et les blessures de Kylian Mbappé et Edinson Cavani pourraient en revanche peser sur son avenir, lui qui était annoncé tout proche de Lecce.

L’ancien joueur de Stoke n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler son bonheur d’être à Paris. "Je suis très content d'être ici. Il y a parfois des moments difficiles, aujourd'hui c'était un très bon moment pour nous tous mais les hauts et les bas font partie du football", a-t-il ajouté, préférant souligner la prestation collective des Rouge et Bleu: "C'était un très bon match de nous tous, de ma part aussi je crois. Le football est un sport collectif, on a besoin de tout le monde. Et je crois qu'on a fait un très bon match collectivement."