Cheikh Ndoye tacle Marco Verratti (PSG) : « Il ne fait que pleurer »

Souffrant d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche depuis mars, Cheikh Ndoye, libre depuis son départ du SCO d'Angers, sera bientôt remis. Observateur attentif de la Ligue 1, Ndoye a une opinion dénuée d'équivoque sur Marco Verratti, un joueur qu'il n'apprécie pas du tout, non pas pour ses compétences en tant que milieu de terrain, mais plutôt pour sa mentalité.

Verratti râle « tout le temps, tout le temps, tout le temps »

« C’est un joueur très fort. Son problème, c’est qu’il donne des coups mais ne veut pas en recevoir. Il ne fait que pleurer, il râle tout le temps ! Tout le temps, tout le temps, tout le temps », a ainsi tancé Ndoye au micro de RMC dans l'émission «Le vestiaire» au sujet de l'international italien, qui affirmait à Téléfoot dimanche qu'il n'avait « pas de problème à l'idée de finir (sa) carrière » à Paris.







L'ancien joueur du SCO apprécie pourtant énormément un autre joueur du PSG en la personne d'Angel Di Maria. « Sa touche de balle, ses transversales, les contrôles... Il voit tout avant. Il voit avant de recevoir. Tu ne peux pas anticiper ses gestes. Il est extraordinaire. Là, il est dans une période où il est intouchable. Avec Paris, on parle de Mbappé, Mbappé, Mbappé... Mais derrière Mbappé, c'est Di Maria qui fait les passes et qui marque », a admiré l'international sénégalais aux 33 sélections.