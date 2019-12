Cesc Fabregas (Monaco) fait son choix entre Neymar et Mbappé

📻 | Cesc #Fabregas :

« #Messi est un joueur avec une mentalité brutale et tant qu’il a l'air bien, il continuera à jouer. Avec la qualité qu'il a, il peut jouer jusqu'à 40 ans »



[@ElTransistorOC] pic.twitter.com/BhyjS9PrVp



— FC Barcelone (@FCB_NewsFR) December 13, 2019

Après Zlatan Ibrahimovic qui déclare que Kylian Mbappé sort du lot parmi les attaquants actuels,. L’expérimenté milieu de terrain de l'AS Monaco a été sondé au micro de la radio espagnole Onda Cero sur l'identité du joueur que devrait recruter le Barça l'été prochain, à choisir entre Mbappé et Neymar. La prédilection de l'ancien joueur de Chelsea va au natif de Bondy : « Pour préparer l'avenir, je choisirais Mbappé. C'est l'avenir du football quand Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne seront plus là », a-t-il dit, en conseillant son club de cœur.