Cavani et Kurzawa manqueront le déplacement du PSG à Lille

Le PSG effectue un déplacement périlleux dimanche en Ligue 1. Les joueurs de la capitale vont se mesurer à Lille (21e journée). Pour cette rencontre, les champions de France ne pourront pas compter sur Edinson Cavani et Layvin Kurzawa. Le duo est en négociations avec d’autres clubs et leur entraineur, Thomas Tuchel, a indiqué qu’il était préférable de ne pas le convoquer pour cette visite dans le nord. « Pour Kurzawa, ce n'est pas décidé. Les choses ne sont pas claires. On a décidé qu'il ne sera pas dans le groupe pour demain. C'est un peu la même chose pour Edi. La situation avec Edi et l'autre club n'est pas claire. Il n'est pas disponible », a-t-il déclaré. Pour rappel, Kurzawa est pressenti pour rejoindre la Juventus, tandis que Cavani a des touches avec des clubs en Espagne et en Angleterre.

Trois absents pour blessure dans le camp parisien

Kurzawa et Cavani ne seront pas les seuls parisiens à manquer ce duel conte les Dogues. Ça sera aussi le cas de trois autres joueurs. Marquinhos, dont le retour n’aura pas lieu avant trois semaines, Juan Bernat et Thilo Kehrer sont tous à l’infirmerie et donc indisponibles. Dans le cas de ce dernier, la phase de reprise se déroule bien mais il n’est pas encore totalement apte pour renouer avec la compétition.