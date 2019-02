Caen: Mercadal et ce "sentiment de honte"

Le Stade Malherbe Caen est au point mort, après sa 5e défaite concédée lors des 6 derniers matches de Ligue 1 face à Nantes (0-1) mercredi, sur une pelouse de Michel-D'Ornano, où le club normand, relégable (19e) à 2 points de Dijon (qui compte un match en moins), n'a plus gagné depuis le 18 décembre dernier et un succès sur Toulouse (2-1). A l'issue de ce nouveau faux-pas à domicile face aux Canaris, au cours duquel la défiance des supporters s'est exprimée sans détour à son encontre comme envers les dirigeants, Fabien Mercadal, qui vit sa première expérience dans l'élite, a évoqué "un sentiment de honte", doublé à l'évidence d'une profonde impuissance : "C'est compliqué, c'est compliqué... Parce qu'on a presque la chance d'avoir un scénario favorable et on n'en profite pas." L'ancien coach du Paris FC de faire ici référence à la supériorité numérique dont a bénéficié son équipe dès la 34e minute de jeu et m'expulsion du Nantais Girotto.

