Bundesliga : Dortmund écrase Francfort avant Paris

Dortmund reprend sa marche en avant. Après deux contre-performances la semaine passée, le Borussia s'est remis sur les bons rails en signant une victoire convaincante contre l'Eintracht Francfort de Kevin Trapp (4-0), qui n'est pourtant pas l'adversaire le moins coriace de Bundesliga. Les hommes de Lucien Favre récupèrent provisoirement la deuxième place du championnat et engrangent un peu de confiance, à quatre jours de leur première manche contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Alors, que retenir de ce résultat ?

Une défense enfin hermétique

Le premier enseignement du soir, c'est que le BvB a gardé sa cage inviolée - enfin. Par les temps qui courent, c'est une petite prouesse. Après l'opération portes ouvertes de la semaine dernière, le club de la Ruhr est parvenu à mieux quadriller le terrain pour éviter le scénario d'un match débridé dans les deux sens. Plus compacts collectivement, les hommes de Lucien Favre se sont aussi montrés plus autoritaires dans les duels.

Des hommes de couloir intenables

Devant, sans surprise, Dortmund continue à carburer, notamment sous l'impulsion de ses hommes de couloir. Le latéral polonais Piszczek a débloqué la situation sur un centre d'Hakimi peu après la demi-heure de jeu (1-0, 33eme), avant que le passeur ne tente sa chance sur une frappe puissante hors-cadre juste avant la pause (45eme). En fin de match, c'est l'autre latéral du soir, Raphaël Guerreiro, qui a clos le festival d'un missile au terme d'une action où Hakimi était encore impliqué (4-0, 74eme).

Sancho et Haaland buteurs

Et puis l'autre force offensive du Borussia est à chercher dans le cœur du jeu. Les deux prodiges de l'attaque, Jadon Sancho et Erling Haaland, ont tous les deux trouvé le chemin des filets. Le jeune Anglais a inscrit un petit bijou sur un enchaînement technique de haut niveau (2-0, 50eme). Et le Norvégien, muet pour la première fois lors de sa dernière sortie, a retrouvé le goût du but en reprenant à bout portant un caviar de l'intenable Hakimi (3-0, 54eme). Exploitation des côtés, combinaisons et complémentarité sur le front de l'attaque : les armes du Borussia sont bien identifiées.