Brest-Dall'Oglio: "On pardonne plus à un coach étranger qu’à un Français"

De retour sur un banc de Ligue 1, après son éviction de Dijon en décembre 2018, Olivier Dall'Oglio, nouveau coach du Stade Brestois, a pris le temps de raconter sa vision du métier d'entraîneur.

Dans une interview accordée au Figaro, l'entraîneur du promu breton explique que le traitement des techniciens est différent selon qu'il soit français ou étranger. "Certains présidents de Ligue 1 cherchent à se rassurer. Quand tu prends un coach réputé, enfin plus ou moins réputé, tu t’achètes une forme de tranquillité. On pardonne plus à un coach étranger qu’à un Français", explique-t-il.

L'ancien joueur de Strasbourg et d'Alès regrette également que les entraîneurs soient trop facilement affublés d'étiquettes, et peuvent difficilement s'en défaire. "Je ne ferai pas moins bien le travail que certains. En France, on aime mettre les gars dans des cases et il est difficile de s’en sortir. Moi, on me voit comme le gars qui ne fait pas trop mal jouer ses équipes, mais aurait du mal à viser au-dessus" concède celui qui fut désigné meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2016 avec le DFCO.