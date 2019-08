Bordeaux: Un ancien scout dézingue le mercato du club

Laurent Calippe n'est plus scout pour les Girondins de Bordeaux depuis le début de l'été, à la suite de son licenciement par Eduardo Macia, nouveau chef du recrutement, arrivé de Leicester. Dans une interview pour GetFrenchFootball, il n'a pas hésité à être très virulent à l'encontre de la nouvelle cellule de recrutement.

"Regardez l'interview que Paulo Sousa a donnée au début du mois de juillet, il attendait de nouveaux joueurs. Nous sommes sur le point de commencer la nouvelle saison et il n'a pas ses nouveaux joueurs. Juste Koscielny. Et il a perdu Koundé ! Donc, il n'y a pas eu de progression. Juste la stagnation. Perdre Koundé et gagner Koscielny n’est encore que poste pour poste. Rien n'a été ajouté à l'équipe. Pour moi, ils ont pris Koscielny pour distraire les supporteurs, par rapport au pauvre mercato qu'ils font", s'est-il emporté.

Il a tenu à illustrer ses propos avec le cas de Romain Perraud, actuel latéral de Brest. "Nous avions prévu de faire venir Romain Perraud de Nice, qui était le meilleur latéral gauche de Ligue 2. Le joueur coûtait 2 millions, avec un salaire de 35 000€ mensuel, mais Macia est arrivé et a dit non car le joueur ne l'intéressait pas", a-t-il expliqué. Cette saison, je pense qu'il va exploser et que les clubs anglais vont se jeter dessus." Après la défaite face à Angers (3-1), lors de la première journée, le temps presse dans la cellule de recrutement.