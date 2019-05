La fin de saison tourne au calvaire pour les Girondins. Opposé à Reims, samedi, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, Bordeaux a en effet concédé une sixième défaite de rang.

C’est tout simplement du jamais vu dans l’histoire du club et Paulo Sousa, arrivé à la fin de l’hiver en remplacement de Ricardo et Éric Bédouet, signe les plus mauvais débuts à la tête du club au scapulaire avec une victoire, deux nuls et six défaites pour ses neuf premiers matches.