Bordeaux-Nîmes interrompu à cause d’une banderole

Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Bordeaux et Nîmes s’affrontaient ce mardi au Stade Groupama Stadium. À cause d’un mouvement de protestation des fans locaux, le match a démarré dans un climat délétère. Et au bout dix minutes de jeu, l’arbitre Clément Turpin, a décidé de stopper temporairement la partie. La raison ? La colère des Ultras Girondins après qu’on leur a refusé le déploiement d’une banderole insultante à l’encontre de Frédéric Longuépée, le président de Bordeaux : « Contre King Street et ses deux pantins Longuépée et Thiodet ». Au final, les officiels bordelais ont cédé et le match a repris après presque 20 minutes d’arrêt.



