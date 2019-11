Comme l’indique Sud-Ouest, les tensions sont de plus en plus importantes en interne, notamment entre Joe Da Grosa et Frédéric Longuépée, le président délégué, proche de King Street.

King Street possède les Girondins à 86,4% et serait tenté de racheter les parts de GACP, représenté par Da Grosa. Or King Street, justement dans le viseur des ultras aquitains, ne souhaiterait toujours pas donner de liquidités financières supplémentaires à la direction sportive et penserait carrément à vendre le club…