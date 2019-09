Bordeaux: Koscielny "très motivé" face au PSG

Vainqueur 3-1 à Amiens mercredi, Bordeaux, 5e de Ligue 1, va recevoir samedi après-midi (17h30) le PSG, qui s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en championnat, également mercredi, contre Reims (0-2).

Et Laurent Koscielny s’attend à retrouver des Parisiens "revanchards", comme il l’a expliqué jeudi en conférence de presse, rapporte Sud-Ouest.

"Ce sont des grands compétiteurs. Ils sont programmés pour tout gagner. Ils ont fait un faux pas à domicile et même s’ils ont un match de Ligue des Champions en milieu de semaine, ils vont arriver pour rectifier le tir, a déclaré l’ancien Gunner. Ça va être compliqué car ils voudront marquer rapidement. On est très motivé, tout le monde veut battre le PSG cette saison. Après, il faut rester humble, les pieds sur terre. On sait qu’on va défendre beaucoup. Il faudra être prêt à souffrir ensemble. Mais on est aussi capable de faire des différences avec le ballon et c’est là qu’il va falloir être très bon."