Bordeaux: Koscielny remplaçant à Angers, Hwang présent devant

Transféré cet été d'Arsenal à Bordeaux, Laurent Koscielny figure sur la feuille de match de la première journée de Ligue 1 ce samedi sur la pelouse d'Angers. Néanmoins, l'ex-capitaine des Gunners devra patienter avant de se mettre en valeur car Pablo et Mexer lui ont été préférés pour former la charnière centrale devant le gardien de but et capitaine Benoit Costil. L'attaque girondine sera emmenée par Ui-Jo Hwang, Jimmy Briand et Nicolas De Préville.

En face côté angevin, la recrue Rachid Aliou est titulaire en pointe au détriment de Stéphane Bahoken ou encore Wilfried Kanga. Jeff Reine-Adelaïde débutera également la rencontre sur une aile, lui qui est annoncé avec insistance du côté de Monaco.