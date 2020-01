Bordeaux : Josh Maja, la saison de la révélation ?

Josh Maja ne peut plus se cacher. Après s'être fait un nom dans « Sunderland ‘Till I die » (« Sunderland jusqu’à la mort »), un documentaire sur Netflix, le Nigérian a depuis été jeté dans le grand bain. Débarqué à Bordeaux l'hiver dernier, le natif de Londres a tout d'abord vu sa nouvelle aventure bien mal commencer à cause d'une blessure au genou gauche lors de sa première titularisation en avril dernier à Nîmes. Si son adaptation à la Ligue 1 a été ralentie, ce dernier n'a pas pour autant perdu la confiance de Paulo Sousa qui a pu petit à petit lui donner un temps de jeu plus conséquent depuis la reprise du championnat en août dernier.



Travailleur à l'entraînement, Maja n'a ensuite pas laissé passer sa chance en fin d'année 2019. Alors que Jimmy Briand était touché à une cuisse, le numéro 9 des Girondins s'est installé à la pointe du 3-4-2-1 mis en place par l'entraîneur lusitanien. Ainsi, après avoir dû se contenter de minutes en fin de match, le Nigérian a enchaîné cinq titularisations entre fin novembre et mi-décembre pour un total de cinq réalisations. Très précis devant le but, où il affiche un beau taux de tirs cadrés (66,7 %), Maja sait pertinemment qu'il n'est pas « le plus fort, ni le plus grand, ni le plus rapide. »

Désormais, Maja doit (déjà) confirmer

Pour autant, ses qualités ont conquis son entraîneur, mais également ses coéquipiers, tel que Laurent Koscielny. « Devant le but, à la finition, c'est certainement le meilleur de l’effectif. Il est capable de marquer des deux pieds, avec la bonne puissance, de l'intérieur ou même hors de la surface. Peu d'attaquants sont capables de ça. Aussi, dans ses déplacements, il est très bon et il sait ce que c'est le duel car il a été éduqué en Premier League », expliquait d'ailleurs récemment l'ancien défenseur d'Arsenal à son sujet.



Avec cinq buts, dont un triplé, en 16 rencontres, Maja fait parler de lui au point d'attirer l'attention de Chelsea. En 2020, le Londonien est attendu et va désormais devoir gagner en régularité pour s'imposer durablement au sein d'une attaque renforcée par l'arrivée de Rémi Oudin. Pressenti pour être titularisé en pointe ce samedi (à 17h30) contre Lyon au Matmut Atlantique, le Nigérian devrait être une nouvelle fois l'un des principaux dangers de l'attaque bordelaise. Les Lyonnais sont prévenus.