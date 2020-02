Si Bordeaux a signé un précieux succès sur la pelouse de Metz (1-2), Benoît Costil, le gardien international français des Girondins, se souviendra de ce déplacement. Le dernier rempart bordelais a reconnu au micro de beIN SPORTS avoir été la cible de crachats. « Je n'aime pas du tout ce genre de situations. J'ai reçu deux ou trois molards en pleine tête. Et forcément à un mètre des gens, la cible est plus facile à atteindre ».

Costil ciblé par certains spectateurs en tribune

Costil a également expliqué qu'un spectateur présent en tribunes avait tenté de lui mettre une claque. « Mais il m'a seulement chatouillé les cheveux. On connaît, ça arrive parfois de se faire taquiner. Deux-trois insultes, ça fait partie du truc, c'est de bonne guerre. Maintenant, une dizaine de molards dans le visage, je ne sais pas... C'est dommage quand même, c'est un match de foot. Même si on supporte son équipe, tout le monde a une attitude à respecter. Mais ce n'est pas bien méchant. On ne va pas en faire toute une histoire », a conclu Benoît Costil, beau joueur.